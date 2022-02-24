Еще 25 беженцев из Донбасса попали в больницы Рязани – всего 52 человека

По состоянию на 23 февраля 17:00, в рязанских больницах находятся 52 беженца из Донбасса, из них – 26 детей. Об этом сообщает оперативная группа правительства Рязанской области.

«Мамы размещаются вместе с заболевшими детьми. Трех человек госпитализировали по показаниям, не связанным с ковидом», - говорится в сообщении.

Всего в пунктах временного размещения находятся 665 человек. Им помогают оформить документы, наладить связь с родственниками.

Ранее сообщалось, что в больницах Рязани лечатся 27 беженцев, прибывших в область из Донецкой и Луганской народных республик (подробнее).

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