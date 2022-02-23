В больницах Рязани лечатся 27 эвакуированных жителей Донбасса

В больницах Рязани проходят лечение 27 беженцев, прибывших в область из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в среду, 23 февраля, сообщила региональная опергруппа.

Из 27 человек 12 – дети. В оперштабе рассказали, что состояние всех пациентов удовлетворительное. Люди находятся под постоянным контролем рязанских медиков. Малышей госпитализировали в стационар вместе с мамами.

Также двое взрослых и один ребенок проходят лечение по другим медицинским показаниям, не связанным с коронавирусом.

Ранее стало известно, что несколько эвакуированных жителей Донбасса, которые прибыли в Рязанскую область, сдали положительный тест на COVID-19 и их пришлось госпитализировать.