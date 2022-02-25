В Дирекцию благоустройства Рязани набирают рабочих на зарплату от 14 до 30 тысяч рублей

В Дирекции благоустройства Рязани ищут сотрудников на зарплату от 14 до 30 тысяч рублей.

В рязанском МБУ «Дирекция благоустройства города» открылись несколько вакансий. Объявление крутится на информационных экранах в маршрутках Рязани. Благоустройщикам требуются:

- уборщик территорий, зарплата — 14 тысяч рублей;

- рабочий зеленого хозяйства, зарплата — 20 тысяч рублей;

- машинист автогрейдера, зарплата — до 26 тысяч рублей;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, зарплата — до 30 тысяч рублей;

- тракторист, зарплата — 30 тысяч рублей.

Соискателям в муниципальном учреждении обещают официальное трудоустройство и все социальные гарантии.

Звонить по телефону: 8 (4912) 70-12-88.

1 февраля глава администрации Рязани Елена Сорокина пообещала, что дворникам и водителям Дирекции благоустройства города повысят зарплату. Кроме того, чиновница сообщила, что в Дирекции благоустройства остро испытывает нехватку трактористов (читать подробнее).

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