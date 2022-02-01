Мэрия Рязани повысит заработную плату дворникам и водителям Дирекции благоустройства

Сотрудникам рязанской Дирекции благоустройства города повысят зарплату. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Дворникам и водителям Дирекции благоустройства города повысят зарплату. Об этом сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина на заседании регионального правительства во вторник, 1 февраля.

Градоначальница признала, что проблема низкой оплаты труда коммунальных рабочих существует, и заверила, что меры по улучшению уже приняты.

«Заработная плата работников ручного труда и водителей пересмотрена в сторону увеличения», - сообщила Сорокина.

Также глава администрации рассказала и о кадровых проблемах на предприятии. По словам чиновницы, в настоящее время Дирекция благоустройства остро испытывает нехватку трактористов.

«Ищем. Скорее всего, поможет Агротехнологический университет», - сказала глава администрации.

На заседании вспомнили и о некачественном инвентаре, на который главе региона жаловался рязанский дворник Алексей Горошкин. Елена Сорокина заверила, что 100 новых лопат уже раздали рабочим.

Ранее губернатор области Николай Любимов раскритиковал организацию труда в Дирекции благоустройства, и поручил главе администрации Елене Сорокиной и зампреду регионального правительства Евгению Беленецкому проработать вопрос об изменении зарплат рязанских коммунальщиков.