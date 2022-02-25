Рязанцы испытают на себе препарат от коронавируса – «Лейтрагин». Фото: Иван МАКЕЕВ

Рязанцы вызвались испытать на себе еще одно лекарство от коронавируса. На этот раз речь идет о препарате «Лейтрагин» - раствор для ингаляций, предотвращающий осложнения при ковиде.

По информации «РГ», минздрав РФ разрешил Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) провести третью фазу клинических испытаний.

В исследованиях задействуют 630 добровольцев. Пройдут испытания на базах 11 медучреждений, в том числе – в Рязани. Завершатся исследования к 30 июня 2023 года.

В середине февраля сообщалось, что добровольцы из Рязани испытают на себе препарат от коронавируса «Амбвервин». Минздрав РФ так же дал добро на проведение третьей фазы клинических испытаний инъекционного и ингаляционного лекарства (читать подробнее).

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