Добровольцы из Рязани на себе испытают препарат от коронавируса – «Амбервин». Фото: Иван МАКЕЕВ

Добровольцы из Рязани испытают на себе препарат от коронавируса «Амбвервин», сообщает РБК. По данным издания, минздрав РФ дал добро на проведение третьей фазы клинических испытаний инъекционного и ингаляционного лекарства.

Планируется, что в исследованиях поучаствуют 350 добровольцев, а испытания пройдут на базе десяти медучреждений, в том числе – в Рязани. Ученые оценят эффективность и безопасность применения «Амбервина» в комплексной терапии в сравнении со стандартной терапией у пациентов со среднетяжелым течением COVID-19.

Ровно год назад, 14 февраля 2021 года, сообщалось, что на рязанцах исследуют лекарство от тяжелой формы коронавируса. Препарат вводится в организм человека внутривенно и внутримышечно. Специалисты пытались выяснить, насколько безопасен и эффективен моликсан в составе стандартной терапии (читать подробнее).

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