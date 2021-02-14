На рязанцах исследуют лекарство от тяжелой формы коронавируса.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На рязанцах исследуют препарат, который должен помочь справиться с коронавирусом, сообщает портал clinline.ru. Речь идет о моликсане – растворе для внутривенного и внутримышечного введения. Кроме рязанцев в клинических исследованиях участвуют жители еще 14 городов.
Цель исследований – оценить безопасность и эффективность моликсана в составе стандартной терапии при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией тяжелого течения.
Проводит исследования ЗАО «Фарма Вам». Как указано на сайте компании, «мы стремимся разрабатывать, находить и успешно выводить на рынок инновационные лекарственные препараты для предупреждения и лечения заболеваний с целью облегчения страданий и повышения качества жизни».
Отметим, что клинические исследования начались 9 февраля, а завершатся 31 декабря 2021 года.
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