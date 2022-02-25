В 11 районах Рязанской области 25 февраля отключат электричество.

25 февраля 2022 года в 11 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Михайловский район:

- деревня Барановка — с 14:00 до 17:00;

- село Голдино — с 12:00 до 15:00;

- село Пушкари — с 11:00 до 15:00;

- село Щетиновка, деревня Прудские Телятники — с 09:00 до 16:00;

- село Арсеньево — с 09:00 до 12:00.

Сараевский район:

- деревня Максимовка — с 13:00 до 16:00;

- село Высокое — с 09:30 до 16:00;

- деревня Озериха — с 09:00 до 13:00.

Спасский район:

- село Мокрицы, село Торчино, село Мжакино — с 10:00 до 12:00;

- село Сушки — с 09:30 до 16:00;

- село Огродниково, село Федотьево, село Перкино, село Емельяновка, село Добрый Сот — с 09:00 до 16:00;

- деревня Агламазово — с 09:00 до 16:30.

Рязанский район:

- деревня Семено-Оленинское, гаражно-строительный кооператив «Прудный», деревня Мельгуново, поселок Новоселки, деревня Оленинское, деревня Рожок, деревня Дьяконово, село Дубровичи — с 10:00 до 16:00.

Сасовский район:

- село Агломазово — с 10:00 до 12:00.

Клепиковский район:

- село Криуша — с 10:00 до 16:00;

- деревня Шакино, деревня Корякино, деревня Мелюшово, деревня Ужищево, деревня Карпово — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- село Ильинка, село Казинка, село Высокое — с 10:00 до 16:00.

Рыбновский район:

- деревня Аблово — с 10:00 до 16:00.

Захаровский район:

- деревня Безлычное, село Плахино — с 09:00 до 16:00.

Сапожковский район:

- село Красный Угол — с 09:00 до 16:00.

Пронский район:

- село Гремяки, поселок Пронск (улица Новая), село Малинищи — с 08:00 до 16:00;

- село Яблонево — с 08:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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