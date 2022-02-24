Власти заявили об усилении антитеррористической безопасности в Рязанской области

В Рязани обсудили дополнительные меры для усиления антитеррористической безопасности в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Во время заседания антитеррористической комиссии и оперштаба губернатор Николай Любимов заявил, что «в сложившихся условиях» главная задача властей – предпринять все необходимые меры для максимального обеспечения безопасности рязанцев и бесперебойной работы всех объектов жизнеобеспечения.

Сложившимися условиями глава региона назвал прибытие в Рязанскую область беженцев из донбасских республик.

Ранее сообщалось, что днем 24 февраля из-за угрозы взрыва на пересечении улиц Ленина и Почтовой эвакуировали Арбитражный суд Рязанской области (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!