Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 16:48

Власти заявили об усилении антитеррористической безопасности в Рязанской области

Губернатор поручил предпринять необходимые меры для максимального обеспечения безопасности жителей региона
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Рязани обсудили дополнительные меры для усиления антитеррористической безопасности в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Во время заседания антитеррористической комиссии и оперштаба губернатор Николай Любимов заявил, что «в сложившихся условиях» главная задача властей – предпринять все необходимые меры для максимального обеспечения безопасности рязанцев и бесперебойной работы всех объектов жизнеобеспечения.

Сложившимися условиями глава региона назвал прибытие в Рязанскую область беженцев из донбасских республик.

Ранее сообщалось, что днем 24 февраля из-за угрозы взрыва на пересечении улиц Ленина и Почтовой эвакуировали Арбитражный суд Рязанской области (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!