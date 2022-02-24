Из-за угрозы взрыва в центре Рязани эвакуировали Арбитражный суд

Днем 24 февраля на пересечении улиц Ленина и Почтовой эвакуировали Арбитражный суд Рязанской области. Сотрудники суда спешно покинули здание из-за угрозы возможного взрыва. На месте происшествия работают полицейские, МЧС и спецслужбы.

По информации «Новой», на электронный адрес Арбитражного суда пришло анонимное письмо, где указано, что здание заминировано, «суд будет взорван».

Судя по скриншоту, анонимная рассылка с угрозами взрыва поступила в несколько судов, расположенных в Рязани.

К данному моменту официальной информации о случившемся не поступало.

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