Рязанскому депутату Бурцеву суд продлил домашний арест

Советский районный суд продлил домашний арест депутату Рязанской городской Думы Александру Бурцеву. Фото: Рязанская городская Дума.

Советский районный суд продлил домашний арест депутату Рязанской городской Думы Александру Бурцеву. Заседание по рассмотрению ходатайства следователя состоялось 24 февраля.

Против Бурцева расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Он обвиняется в незаконном получении обманным путем 390 тысяч рублей из бюджета с использованием служебного положения.

Под домашним арестом Бурцев пробудет еще минимум три месяца – до 1 июня 2022 года.

«Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Рязанский областной суд», - говорится в релизе.

В гордуме «единоросс» Бурцев значится председателем комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.