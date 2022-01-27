Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 13:32

Следствие просит арестовать депутата Рязанской городской Думы

Александра Бурцева подозревают в незаконном получении денег и нарушении условий залога
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Александр Сергеевич Бурцев. Фото: Рязанская городская Дума.

Александр Сергеевич Бурцев. Фото: Рязанская городская Дума.

Из здания Рязанской городской Думы под конвоем вывели депутата Александра Бурцева – председателя комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

Народный избранник подозревается в незаконном получении 390 тысяч рублей. Ранее он находился под следствием, но нарушил условия залога. Представители СК просят теперь арестовать народного избранника.

В настоящее время в Советском суде города Рязани решается вопрос об изменении меры пресечения.

Известно, что Александр Бурцев родился 8 августа 1984 года в Рязани. Окончил школу №46, затем сельскохозяйственную академию. Женат, воспитывает сына и дочь.

0