Рязанца, зарезавшего в Шилове пенсионера, отдали под суд

СК завершил расследование уголовного дела в отношении двух ранее неоднократно судимых жителей поселка Шилово – 39 и 50 лет, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Шиловского МСО установили, что в декабре 2021 года младший из обвиняемых во время бытового конфликта ударил ножом в ногу 72-летнему пенсионеру, повредив тому заднюю большеберцовую артерию. От полученной раны пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

Кроме того, месяцем ранее оба товарища незаконно проникли в административное помещение, взломали замки дверей служебных кабинетов и похитили более 200 метров силовых медных кабелей.

В ближайшее время судьбу обвиняемых решит суд.

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