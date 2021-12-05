В Шилове из-за велосипеда зарезали пожилого мужчину

4 декабря в Шилове обнаружили труп 72-летнего местного жителя. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

Ранее неоднократно судимый 42-летний рязанец пришел накануне к своему соседу, старику, и попросил велосипед съездить делам. Дед дал, но попросил вернуть. Когда прошло часа четыре, а велосипед обратно не пригнали, пенсионер пошел к соседу.

«В доме пострадавший пристыдил пьяного мужчину, последний схватил палку и попытался ударить деда, - рассказывает руководитель Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Алексей Минашкин. - Между ними встала мать подозреваемого, и отобрала у сына палку. Тогда тот схвати нож и ударил старика в бедро».

От сильной потери крови пожилой мужчина скончался. Женщина пыталась спасти старика, но было тщетно.

В настоящее время следователи расследуют уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

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