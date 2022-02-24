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Общество24 февраля 2022 11:55

На ЗАО «Рязанское молоко» выявили множество нарушений по безопасности продукции

Арбитражный суд Рязанской области вынес предупреждение руководству предприятия
Источник:kp.ru
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Арбитражный суд привлек к административной ответственности ЗАО «Рязанское молоко» (район Южный промузел) и назначил наказание в виде предупреждения.

Ранее прокуратура Железнодорожного района Рязани проверила, насколько на предприятии исполняются требования законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

В итоге проверка выявила «множественные нарушения» Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Кроме того, нарушения прокуратура обнаружила и на пищеблоках нескольких школ Рязани. Руководству МП «Детское питание» надзорный орган внес представление (читать подробнее).

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