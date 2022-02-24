На ЗАО «Рязанское молоко» выявили множество нарушений по безопасности продукции

Арбитражный суд привлек к административной ответственности ЗАО «Рязанское молоко» (район Южный промузел) и назначил наказание в виде предупреждения.

Ранее прокуратура Железнодорожного района Рязани проверила, насколько на предприятии исполняются требования законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

В итоге проверка выявила «множественные нарушения» Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Кроме того, нарушения прокуратура обнаружила и на пищеблоках нескольких школ Рязани. Руководству МП «Детское питание» надзорный орган внес представление (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!