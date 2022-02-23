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Общество23 февраля 2022 14:34

На пищеблоках нескольких школ Рязани прокуратура обнаружила нарушения

Руководству МП «Детское питание» надзорный орган внес представление
Источник:kp.ru
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Рязанскому МП «Детское питание» прокуратура Московского района внесла представление в связи с выявленными нарушениями в работе предприятия, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее проверка нескольких школах Рязани показала, что при численности питающихся детей более 700 (ежедневно - более 1100 детей), количество работников составляет всего шесть человек, а в соответствии с гигиеническими нормативами, должно быть не менее десяти человек. Другими словами, пищеблок не обеспечен в соответствии с «гигиеническими нормативами персоналом».

В каких конкретно школах Рязани проходила проверка, прокуратура решила не сообщать.

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