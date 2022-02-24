В Рязани набирают волонтеров для помощи беженцам из ЛНР и ДНР

Десятки волонтеров готовятся встретить в Рязани беженцев из Донбасса.
Для помощи беженцам из ЛНР и ДНР в Рязани не хватает волонтеров, поэтому «сохраняется потребность» в привлечении добровольцев, сообщает оперативная группа правительства Рязанской области.
В настоящее время требуются:
- волонтеры в пункты сбора гуманитарной помощи: принимать, расфасовывать и выдавать гуманитарную помощь. Нужны преимущественно молодые люди старше 18 лет, не имеющие хронических заболеваний и прошедшие вакцинацию от коронавируса;
- волонтеры-аниматоры для досуговых мероприятий для детей в пунктах временного размещения. Необходим опыт «проведения активностей» с детьми разных возрастов;
- автоволонтеры для доставки гуманитарной помощи. Требуются наличие водительского удостоверения и личный автомобиль.
Зарегистрироваться добровольцами-волонтерами можно здесь, а необходимые вопросы задать по телефону: 8 (910) 506-20-20 (с 12:00 по 20:00).
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