В Рязани набирают волонтеров для помощи беженцам из ЛНР и ДНР

Десятки волонтеров готовятся встретить в Рязани беженцев из Донбасса.

Для помощи беженцам из ЛНР и ДНР в Рязани не хватает волонтеров, поэтому «сохраняется потребность» в привлечении добровольцев, сообщает оперативная группа правительства Рязанской области.

В настоящее время требуются:

- волонтеры в пункты сбора гуманитарной помощи: принимать, расфасовывать и выдавать гуманитарную помощь. Нужны преимущественно молодые люди старше 18 лет, не имеющие хронических заболеваний и прошедшие вакцинацию от коронавируса;

- волонтеры-аниматоры для досуговых мероприятий для детей в пунктах временного размещения. Необходим опыт «проведения активностей» с детьми разных возрастов;

- автоволонтеры для доставки гуманитарной помощи. Требуются наличие водительского удостоверения и личный автомобиль.

Зарегистрироваться добровольцами-волонтерами можно здесь, а необходимые вопросы задать по телефону: 8 (910) 506-20-20 (с 12:00 по 20:00).

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