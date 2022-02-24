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Происшествия24 февраля 2022 5:39

На улице Новоселов в Рязани LADA въехала в припаркованную на обочине фуру

В результате ДТП пострадал водитель легковушки
Источник:kp.ru
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На улице Новоселов в Рязани LADA въехала в припаркованную на обочине фуру. Фото: ПУВР.

На улице Новоселов в Рязани LADA въехала в припаркованную на обочине фуру. Фото: ПУВР.

Вечером в среду, 23 февраля, в Рязани на улице Новоселов около дома №50 произошло ДТП. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, 32-летний водитель автомобиля LADA Granta при движении по проезжей части не справился с управлением, в результате чего врезался в припаркованный на обочине дороги грузовик с полуприцепом.

В ДТП пострадал водитель легковушки – мужчина получил травмы, и ему пришлось оказать медицинскую помощь. По предварительной информации, у рязанца были признаки алкогольного опьянения.

Проводится проверка.

Ранее похожая авария случилась на улице Интернациональной. Рязанец с признаками алкогольного опьянения вьехал в стоящую у дороги фуру. Пострадали два человека.