В ДТП на улице Интернациональной в Рязани пострадали два человека

В Канищеве ВАЗ-2114 въехал в фуру.

Вечером, 22 февраля, в Канищеве произошло жесткое ДТП. Все случилось недалеко от дома 10а по улице Интернациональной.

По предварительной информации, аварию устроил 33-летний рязанец. Управляя автомобилем ВАЗ-2114, мужчина врезался в припаркованный грузовик Volvo с полуприцепом. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, у водителя имелись все признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования рязанец отказался.

В результате ДТП пострадали два человека - сам водитель и его пассажир, 38-летний мужчина. Обоим медики оказали помощь.

По факту аварии проводится проверка.