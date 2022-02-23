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Спорт23 февраля 2022 11:21

26-27 февраля под Рязанью пройдут соревнования по автокроссу

На трассе «Семеновская» гонщики разыграют призы в честь Дня защитника Отечества
Источник:kp.ru
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Погода не должна вмешаться в проведение соревнований.

Погода не должна вмешаться в проведение соревнований.

26-27 февраля на трассе «Семеновская» под Рязанью (Рязанский район, д. Семеновская) состоятся соревнования по автомобильному кроссу «Русская зима», посвященные Дню защитника Отечества.

В субботу (26 февраля) с 11.00 по 16.00 пройдут тренировочные и отборочные заезды.

В воскресенье (27 февраля) на 10.30 намечено официальное открытие соревнований. После чего начнутся финальные заезды.

Зрители увидят на гоночной трассе борьбу грузовых и легковых спортивных автомобилей.