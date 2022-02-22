Полиция задержала участников массовой драки на остановке «Таможня» в Рязани.

Рязанские полицейские задержали несколько человек – участников массовой драки на остановке «Таможня» на Московском шоссе. Об этом «КП-Рязань» сообщили в УМВД России по Рязанской области.

«По прибытии на место полицейские пресекли конфликт, задержали и доставили в отдел нескольких участников инцидента. В настоящее время их личности установлены, выясняются все обстоятельства случившегося. Проводится проверка», - говорится в сообщении УМВД.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, более двадцати человек, предположительно – мигранты, дерутся за остановкой «Таможня» (смотреть видео).

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