Массовая драка мигрантов на остановке «Таможня» в Рязани попала на видео.

Массовая драка на остановке «Таможня» в Рязани попала на видео. По информации анонимного подписчика паблика «Рязань», дерутся мигранты, причем «стычка происходит второй день подряд».

В комментариях одна из местных жительницы пояснила, что на место происшествия приезжала полиция, но все участники драки разбежались.

«Полиция приехала, и они [участники драки] все врассыпную, видела это в окно. В магазин даже страшно ходить, они каждый день толпятся на остановке или возле магазина. Драки и разборки у нас тут через день с их участием», - написала рязанка.

Судя по кадрам видео, в драке участвовали более двадцати человек.

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