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Здоровье21 февраля 2022 13:47

Из «красной зоны» в Рязани выписали 97-летнюю женщину

Она вакцинировалась и ревакцинировалась против коронавирусной инфекции
Источник:kp.ru
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Из "красной зоны" ОКБ в Рязани выписали 97-летнюю пациентку.

Из "красной зоны" ОКБ в Рязани выписали 97-летнюю пациентку.

В Рязани из «красной зоны» выписали 97-летнюю женщину. Главный врач Областной клинической больницы, где ее лечили, Андрей Карпунин сообщил об этом в соцсетях.

Галину Алексеевну доставили в медучреждение с затрудненным дыханием, кашлем и температурой. Ее состояние врачи оценили как средней тяжести.

«Обследование подтвердило, что у пожилой женщины ковид, поражены легкие», - пишет Карпунин.

Руководитель ОКБ считает, что вакцинация и ревакцинация против коронавирусной инфекции, хоть и не защитили женщину от заражения, помогли ей победить болезнь.