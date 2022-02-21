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Происшествия21 февраля 2022 9:59

Полиция поделилась фото с места смертельного наезда троллейбуса в Рязани

Следовавший по маршруту №1 ЗИУ сбил 59-летнего мужчину
Источник:kp.ru
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18 февраля в результате наезда троллейбуса погиб 59-летний горожанин. Фото: 62.мвд.рф

18 февраля в результате наезда троллейбуса погиб 59-летний горожанин. Фото: 62.мвд.рф

Областное управление МВД опубликовало фотографии с места трагического ДТП на улице Авиационной в Рязани. Как сообщалось ранее, 18 февраля в результате наезда троллейбуса погиб 59-летний горожанин. Случилось это примерно в 18:53.

ЗИУ 682-г под управлением водителя 47 лет следовал по маршруту №1. Пешеход, по информации полиции, двигался по проезжей части в попутном направлении.

Еще в семи ДТП за пятницу и выходные, 18-20 февраля, восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

ДТП случилось на улице Авиационной в Рязани.

ДТП случилось на улице Авиационной в Рязани.