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Общество20 февраля 2022 16:36

Власти Рязанской области определились, где будут размещать беженцев из Донбасса

Помимо жилья, прибывших обеспечат временной работой, продовольствием и деньгами
Источник:kp.ru
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Пункты временного размещения для беженцев из ДНР и ЛНР (непризнанные государства – Ред.) развернут в Рязани, Сасове и Солотче, а также в Рязанском и Спасском районах. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в воскресенье, 20 февраля.

Губернатор Николай Любимов дал поручение профильным министерствам и представителям малого и среднего бизнеса проработать вопрос предоставления беженцам временного жилья и работы, обеспечить поставку продовольствия и предметов первой необходимости. Помимо этого, ответственным лицам следует решить проблему финансового обеспечения эвакуированных.

Ответственным за координацию работы будет министр труда и соцзащиты региона Валерий Емец.

В Рязанской области с 20 февраля и до особого распоряжения ввели режим повышенной готовности из-за возможного притока беженцев из Донбасса.