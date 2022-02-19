СК выясняет обстоятельства гибели рязанки, труп которой висел на кладбищенском кресте

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения трупа 46-летней женщины на рязанском кладбище. Следователям Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области необходимо установить точную причину погибшей, а также все обстоятельства случившегося.

Тело женщины обнаружили субботним днем 19 февраля на Новогражданском кладбище Рязани. По предварительным данным, женщина висела на кресте одной из могил. Подробности уточняются.

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