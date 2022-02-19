На кресте одной из могил на кладбище в Рязани обнаружили повешенный труп женщины

Днем 19 февраля в Рязани на кладбище обнаружили труп 46-летней женщины. О происшествии сообщает Я62 со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По информации портала, тело погибшей висело повешенным на кресте одной из могил на Новогражданском кладбище.

Если все подтвердится то, Следственный комитет проведет проверку по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину женщину, а также все обстоятельства случившегося.

Как и предполагалось, обстоятельством гибели рязанки заинтересовался Следственный комитет. В настоящее время тело находится в морге, проводятся все необходимые экспертизы.

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