Бесплатные пункты экспресс-тестирования в Рязани простаивают без посетителей.

Пункты бесплатного экспресс-тестирования в Рязани продолжают работать, однако такого наплыва как в первые дни уже нет. Один из читателей прислал фотографии пункта на площади Победы. Уже к 14:30 очереди абсолютно никого нет.

По словам медиков, в течение дня 19 февраля людей было «не особо много». Видимо, большая часть рязанцев уже прошли экспресс-тестирование.

Медики продолжают ждать рязанцев, желающих бесплатно пройти экспресс-тестирование на ковид.

Бесплатные пункты экспресс-тестирования на COVID-19 в Рязани заработали 31 января 2022 года. Люди массово бросились занимать очереди, чтобы сдать анализы, результаты которых выдают на руки буквально через несколько минут.

Очереди из рязанцев, желающих пройти тест, исчезли. По крайней мере на площади Победы перед МКЦ.

Читайте подробнее, где находятся пункты бесплатного экспресс-тестирования в Рязани и график их работы.

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