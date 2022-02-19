Полиция проверит инцидент с водителем рязанской маршрутки №21

В рязанской полиции отреагировали на маневр водителя маршрутки №21, который объехал автомобильную пробку через две сплошные по встречной полосе.

Сотрудники УМВД России по Рязанской области проведут проверку по факту возможного нарушения водителем правил дорожного движения.

Ранее появилось видео, как маршрутка №21 (МУП «Управление рязанского троллейбуса») после светофора пересекла две сплошные линии и мчалась по встречной полосе, объезжая автомобильный затор (читать подробнее с видео).

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