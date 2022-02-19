Водитель маршрутки №21, объехавший пробку по встречке в Рязани, попал на видео

Водитель маршрутки №21, объехавший пробку по встречке, попал на видео.

Маневр водителя маршрутки №21, который объехал автомобильную пробку через две сплошные по встречной полосе в Рязани, попал на видео. Ролик опубликовали в паблике ПУВР.

«Они реально бесят на дорогах своей агрессивной манерой вождения. Подрезают, вклиниваются, нарушают ПДД, одни нервы от них. Водители автобусов, в первую очередь - профессионалы. А здесь получаются "гоп-стоп че хотел". Отдельную полосу для них и камеры по всему маршруту», - прокомментировал один из автолюбителей.

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