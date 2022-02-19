Рязанская область потеряла Анатолия Гартье – жителя блокадного Ленинграда.

19 февраля 2022 года скончался Анатолий Александрович Гартье – член президиума Сасовского городского совета ветеранов. Печальную вести принесла глава администрации Сасова Рязанской области Евгения Рубцова.

«Не стало человека, который является примером беззаветного служения Родине, нашего верного союзника и товарища. Ему было 84 года», - написала чиновница об Анатолии Александровиче.

Будучи юным мальчишкой Анатолий Александрович оказался в блокадном Ленинграде, потерял всех своих родных и близких людей. Помнил и голод, и бомбардировки…

До последних дней жизни он рассказывал молодежи о героическом прошлом нашей страны, а в школах Сасовского района проводил для детей уроки мужества.

В конце января 2022 года председатель рязанского Совета общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов сообщил, что на всю Рязань осталось чуть больше 60 блокадников (читать подробнее).

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