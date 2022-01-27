Блокадник Геннадий Соколов: На всю Рязань нас осталось чуть более шестидесяти человек

Минута молчания в память о подвиге Северной столицы. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

27 января в день полного снятия блокады Северной столицы на ленинградской части Скорбященского мемориала в Рязани прошли памятные мероприятия. Было по-зимнему прохладно, падал пушистый снег, а во главе колонны людей стояло с десяток дедушек и бабушек – те самые жители Ленинграда, которые будучи детьми со своими родителями прорывались через смертельное немецкое кольцо. Они давно обрели свой второй дом в Рязани, но жуткие события многолетней давности по-прежнему живут в их сердцах.

Минутой молчания собравшиеся почтили память жертв блокадного Ленинграда, а также защитников города на Неве.

Губернатор Николай Любимов и дети блокадного Ленинграда. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Венок к монументу, посвященному ленинградцам, возложили губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель Совета общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов. Также венки и цветы возложили представители исполнительных и законодательных органов власти, правоохранительных и общественных организаций.

- Сегодня на церемонии присутствовали 10 блокадников, еще пять человек присоединятся к нам в Горьковской библиотеке на памятном концерте, - рассказал Геннадий Николаевич. – Вообще на сегодняшний день в Рязани остался 61 блокадник (в 2021 году было 68 блокадников – Ред.). Защитников Северной столицы не осталось вовсе. Данные по области я еще уточнять буду.

Также Геннадий Соколов отметил, что в февраля-мае этого года исполнится ровно 80 лет с момента погребения жителей Ленинграда, умерших от болезней и истощения в Рязани, на Скорбященском кладбище.

Геннадий Николаевич Соколов. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Задокументировано, что через наш город с 23 февраля по 1 мая 1942 года проследовало 110 эшелонов с эвакуированным населением Ленинграда. С поездов были сняты 596 умерших мужчин и женщин, 512 человек отправлен в госпиталь, 93 ребенка помещены в детские дома

- Мне было пят лет, - продолжает рассказывать Геннадий Соколов. – Конечно, у меня остались смутные воспоминания, но все-таки они до сих пор живут во мне. Помню трупы на лестнице, через которые перешагивал; помню снесенный после бомбежки угол общежития; помню полностью набитое людьми бомбоубежище, где светила тусклая лампочка…

Антонина Николаевна Карпушкина (слева) помнит о тех днях со слов матери. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Ленинград 1941-1944. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

P.S. Блокада Ленинграда войсками вермахта началась 8 сентября 1941 года, закончилась 27 января 1944 года.

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