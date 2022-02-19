Ледяная глыба рухнула на крыльцо магазина в центре Рязани.

Днем 18 февраля с крыши дома по улице Сенной в центре Рязани на магазин рухнула глыба льда. Информацией с фото поделилась рязанка @trunina_ekaterina_ в Instagram.

«Будьте осторожны, чуть не убило людей куском льда с крыши!» - предупредила девушка.

Судя по фотографии ледяная глыба рухнула прямо на крыльцо продуктового магазина.

Это уже не первый случай за эту зиму в Рязани, когда сползающие снежные лавины и льдины повреждают имущество и травмируют людей. Вспомнить хотя бы, как в начале февраля на улице Соборной в центре Рязани упавшая глыба снега повредила иномарку и травмировала водителя (читать подробнее).

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