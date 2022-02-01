На улице Соборной в центре Рязани упавшая глыба снега повредила иномарку.

1 февраля в самом центре Рязани на иномарку рухнула глыба снега. Фото в «КП-Рязань» прислал очевидец последствий случившегося.

«Это произошло у дома №13 по улице Соборной - проулок между фотостудией и магазином часов – заезд к ТРЦ «Малина» со стороны Соборной», - указал место происшествия очевидец.

Судя по кадрам, снег рухнул на припаркованный возле здания легковой автомобиль Volkswagen. По предварительным данным, машина получила серьезные механические повреждения – смяло крышу и капот.

Volkswagen припарковался у одного из зданий недалеко от ТРЦ «Малина».

Ранее сообщалось, что 31 января у дома №27 по улице Новоселов льдина упала на капот автомобиля, когда он проезжал под аркой многоэтажки (читать подробнее с фото).

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