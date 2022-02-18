В 2021 году в Рязанской области изъяли из оборота 800 кг некачественной молочной продукции

В 2021 году региональный Роспотребнадзор изъял из оборота 800 кг некачественной молочной продукции. Фото: Олег УКЛАДОВ.

В 2021 году специалисты регионального Роспотребнадзора изъяли из оборота 800 килограммов недоброкачественной молочной продукции, об этом сообщила пресс-служба ведомства. Сомнительный товар выявляли в ходе рейдов по торговым точкам.

Основными причинами забраковки стали:

- отсутствие какой-либо сопроводительной документации на продукцию;

- отсутствие маркировки на продуктах, в связи с чем невозможно было установить изготовителя, дату производства и срок годности;

- факты продажи просроченного товара.

«По выявленным нарушениям требований в области технического регулирования и в области санитарного законодательства Российской Федерации Управлением были применены меры административного воздействия», - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора исследовали около 2400 проб молочной продукции. Удельный вес проб, не отвечающих санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям составил 0,88%.