На Лыбедский бульвар в Рязани вернутся исторические скамейки

В региональной Главархитектуре рассказали, какие работы предстоит выполнить на Лыбедском бульваре в текущем году. Сообщается, что благоустраивать будут часть зеленой зоны от Астраханского моста на улице Ленина, до гостиничного комплекса «Старый Город» на улице Мюнстерской.

Общественники предложили не перекладывать заново хорошо сохранившееся покрытие, а сосредоточить работы на озеленении и восстановлении цветочных клумб. Новые современные скамейки ставить не будут – для зеленой зоны больше подходят ретро-лавочки, которые стояли на бульваре раньше, поэтому красивые закругленные конструкции восстановят и вернут на место.

Расширят и пешеходные дорожки, а существующую велодорожку продлят и соединят с уже отремонтированной частью бульвара у цирка.

Посещать парк смогут все, даже маломобильные рязанцы – прогулочную зону адаптируют для инвалидов и пожилых людей, а также сделают удобные и безопасные перила на лестнице, ведущей к улице Праволыбедской и Политехническому институту.

О том, что часть Лыбедского бульвара будут благоустраивать в 2022 году, стало известно 11 февраля на совещании по теме комфортной городской среды.