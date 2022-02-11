В 2022 году в Рязани благоустроят пять зеленых зон. Фото: admrzn.ru.

В 2022 году в Рязани будут благоустраивать пять парков. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Сорокина на совещании по вопросам формирования комфортной городской среды, которое провел губернатор области Николай Любимов.

Речь идет об общественных пространствах, которые в 2021 году стали лидерами народного рейтингового голосования. В Октябрьском районе победил сквер Дубовая роща – Вишневый сад в Дашково-Песочне, в Железнодорожном районе – Гвардейский сквер в Октябрьском городке, в Московском районе благоустроят парк Белякова в микрорайоне Дягилево, а в Советском – продолжат работы в Лесопарке.

Сорокина сообщила, что по всем общественным пространствам уже есть проекты, и заверила, что при разработке концепции благоустройства учли мнение как активистов, так и местных жителей.

«Особенно внимательно постарались отнестись к вопросам озеленения в рамках предстоящего благоустройства, в частности, с уважением отнеслись к позиции экозащитников по тщательной продуманности санитарной прочистки Лесопарка и парка Белякова», - добавила Сорокина.

Также в список городские власти решили внесли и Лыбедский бульвар, там продолжатся работы, связанные с реконструкцией моста.

Глава региона Николай Любимов поручил уделять пристальное внимание взаимодействию с подрядчиками, не жалеть времени на многоступенчатый контроль со стороны не только властей, но и общественников, и самих жителей и не бояться расставаться с недобросовестными исполнителями.

«Не бойтесь вы с ними расторгаться, если видите, что ни черта не получится. Потому что действительно некачественно работают очень многие», - подчеркнул Любимов.