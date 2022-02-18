В деревне Полково под Рязанью рухнула крыша местной администрации

В деревне Полково под Рязанью у здания местной администрации обрушилась крыша. Фото: НРВК.

В деревне Полково под Рязанью у здания местной администрации обрушилась крыша. Фотографии с места инцидента появились в группе НРВК в соцсети.

На кадрах видно, что двускатная конструкция из дерева и шифера не выдержала тяжести мокрого снега и провалилась внутрь помещения. Автор снимков рассказал, что происшествие случилось в ночь с 17 на 18 февраля. В здании раньше располагался фельдшерско-акушерский пункт и библиотека. О пострадавших не сообщается.

Ранее похожий инцидент случился в селе Федякино Рыбновского района. Там средь бела дня рухнула крыша у здания местного магазина. По счастливой случайности в момент обрушения посетителей в магазине не было, а женщине продавцу удалось выбежать на улицу.