В Рыбновском районе под тяжестью снега обрушилась крыша местного магазина. Фото: издательство "Пресса".

В Рыбновском районе под тяжестью снега рухнула крыша местного магазина, сообщает «Пресса».

Инцидент случился в среду, 26 января, в селе Федякино. Как рассказали местные жители, здание делилось на две части: в одной половине располагается местный продуктовый магазин, а вторую часть помещения занимал сельский бар, который закрылся несколько лет назад. По счастливой случайности, крыша не выдержала веса снега и рухнула внутрь бывшего питейного заведения.

В результате происшествия никто не пострадал. Продавец магазина успела вовремя выбежать на улицу.

Сообщается, что после обрушения на место выезжали газовая и электросетевая службы. К счастью, газовое оборудование и газопровод не пострадали, в отличие от отопительной системы, но газовики во избежание угрозы аварии все-таки перекрыли подачу топлива.

27 января рухнувшую часть здания разобрали, магазин временно закрыт. Когда торговая точка возобновит работу, неизвестно.