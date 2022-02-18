Замену освещения в Московском районе Рязани тормозит сомнительная документация

Власти Рязани получили множество претензий к конкурсной документации по замене освещения в Московском районе. Часть из них они признали и пообещали внести изменения, а часть – нет. Разъяснения опубликованы на сайте госзакупок 17 февраля.

Заказчиком в данном случае выступает муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города», то есть, по сути, администрация Рязани. Несколько дней назад чиновники скорректировали документацию, которую в пух и прах разнесли градозащитники. В частности, появились требования к минимальной мощности светильников, однако большинство претензий учтено не было. Так, по-прежнему половину из более чем 5300 светильников планируют еще менее мощными, чем те, что были установлены по провальному энергосервисному контракту 2014 года.

Заказачику указывают, что в его требованиях содержатся конкретные марки светильников и конкретные габариты без какого-либо обоснования, что противоречит требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ №2255 от 24.12.2020. То есть на первый план выходят уже не качественные характеристики, а предпочтения МБУ «ДБГ». Сам заказчик считает, что все в рамках закона.

При этом заказчик не смог даже встроить «любимые» светильники в свои собственные требования. Например, почти полтысячи светильников CORVETTE LED 75, которые есть в смете, не подходят ни под один тип из «Описания объекта закупки». Также в документации есть несоответствия по количеству светильников для пешеходных переходов, которые будут устанавливаться дополнительно.

«В извещение об осуществлении закупки будут внесены соответствующие изменения», - ответил представитель заказчика.