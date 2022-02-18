Рязанские мусульмане высказались о строительстве новой школы в Агро-Пустыне.

Глава рязанских мусульман имам-мухтасиб Рашид-хазрат Бултачеев предложил построить школу в селе Агро-Пустынь Рязанского района по примеру строительства школы в селе Азеево Ермишинского района. Там тоже сгорело старое здание школы.

— Новое здание в Азееве построили всего за полгода, где разместились не только школьные классы, но и детский сад, библиотека, музей, но и актовый зал, — отметил имам на расширенном заседании экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Рязанской области.

Школа в селе Агро-Пустынь сгорела в ночь на 5 ноября 2021 года. Власти района позже заявили, что пока строить новую школу не планируют – нет ни подходящего земельного участка, ни количества детей, готовых сесть за парты (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!