Дождь, гололедица и сильный ветер ожидаются в Рязанской области 18 февраля

В Рязанской области ожидаются дождь, гололедица и сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Пятница, 18 февраля, в Рязанской области будет ненастной. Прогноз на предстоящие сутки опубликовал рязанский Гидрометцентр.

На протяжении всего дня небо будет плотно затянуто облаками, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах и тротуарах сохранится опасность из-за сильной гололедицы.

В ночные и утренние часы южный ветер усилится, самых опасных значений порывы достигнут ночью: 15-20 м/с. В течение дня ветер постепенно утихнет и поменяет направление на юго-западный.

Температура же достигнет положительных значений даже ночью – столбики термометров покажут от -2 до +3, днем воздух потеплеет до 0…+5 градусов.

Более того, по данным портала Метеовести, такая не характерная для февраля погода сохранится до конца месяца. Правда, есть хорошие новости – облачность будет активно перемещаться по северу центральной части страны, поэтому в средней полосе осадки ожидаются не такими сильными.