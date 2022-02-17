Рязанка с опухолью в 20 кг пришла к врачам. И вот что произошло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанском онкологическом диспансере прооперировали 62-летнюю женщину с огромной опухолью, сообщает министрество здравоохранения.

Ранее пациентка обратилась к специалистам, и во время обследования те обнаружили опухоль, которая занимала все правое забрюшинное пространство. Точный размер новообразования - 30 см х 53 см х 30 см. А весила опухоль 20 кг.

«Мы удалили забрюшинную опухоль с нефрадреналэктомией [одновременное удаление почек и надпочечников] справа. Операция длилась более четырех часов. На сегодняшний день состояние пациентки оценивается как удовлетворительное, она готовится к выписке», - рассказал врач Максим Толстых.

Специалисты в очередной раз напоминают о необходимости прохождения регулярных профилактических медосмотров. Особенно внимательно необходимо наблюдать за изменениями веса в сторону увеличения или уменьшения.

Ранее врачи предложили рязанским женщинам заменить биопсию при раке молочной железы эластографией. Новый метод вместе с УЗИ повышает чувствительность диагностики рака до 95,5% (читать подробнее).

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