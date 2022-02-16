Рязанкам предложили заменить биопсию при раке молочной железы эластографией. Фото: больница им. Семашко.

Специалисты рязанской ОКБ им. Семашко рассказали, как женщинам избежать ненужной биопсии при новообразовании в молочной железе. Выход – новый современный метод неинвазивного исследования тканей молочных желез.

— Применяют этот метод для раннего выявления рака молочной железы, — рассказывает врач ультразвуковой диагностики ОКБ им. Семашко Анна Мелешкова. — Эластография основана на особенностях эластичности тканей: злокачественные образования - более жесткие, чем ее нормальная ткань.

Во время УЗИ врач оказывает давление датчиком и оценивает полученные изменения эхо-сигнала. Неоднородные элементы отражаются на экране монитора различным цветом. Более жесткая структура тканей - синим цветом, более эластичная - оттенками зеленого и красного цветов.

— Получается очень наглядная картина. Высокая жесткость новообразования говорит о большой вероятности его злокачественного происхождения, — объясняеят врач.

Специалист привела и данные исследований, которые показывают, что эластография вместе с УЗИ повышает чувствительность диагностики рака до 95,5%. Эластография позволяет избежать ненужных биопсий в тех случаях, когда образование окажется мягким.

Записаться на эластографию женщины могут в больнице им. Семашко по телефону: (4912) 777-203.