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Общество17 февраля 2022 12:21

Вторую поликлинику в рязанской Песочне построят недалеко от школы №75

Депутаты гордумы согласовали выделение участка под строительство лечебного учреждения
Источник:kp.ru
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Депутаты рязанской гордумы на заседании комитета по градостроительной деятельности в четверг, 17 февраля, обсудили вопрос выделения участка в микрорайоне Дашково-Песочня под строительство поликлиники.

Члены комитета поддержали ранее принятое решение комиссии о строительстве филиала 11 городской поликлиники на 1100 посещений в сутки на участке площадью 3,3 га в районе улиц Песоченской и Сережиной горы, недалеко от школы №75 и детского сада №27.

В настоящее время выбранный участок юридически находится в зоне парков, скверов и бульваров и для будущего строительства предстоит исключить его из перечня. Одновременно с этим администрации города поручили проработать вопрос озеленения другого участка взамен изъятого.

Окончательное решение депутаты примут на очередном заседании гордумы.