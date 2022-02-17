Вторую поликлинику в рязанской Песочне построят недалеко от школы №75

Депутаты рязанской гордумы на заседании комитета по градостроительной деятельности в четверг, 17 февраля, обсудили вопрос выделения участка в микрорайоне Дашково-Песочня под строительство поликлиники.

Члены комитета поддержали ранее принятое решение комиссии о строительстве филиала 11 городской поликлиники на 1100 посещений в сутки на участке площадью 3,3 га в районе улиц Песоченской и Сережиной горы, недалеко от школы №75 и детского сада №27.

В настоящее время выбранный участок юридически находится в зоне парков, скверов и бульваров и для будущего строительства предстоит исключить его из перечня. Одновременно с этим администрации города поручили проработать вопрос озеленения другого участка взамен изъятого.

Окончательное решение депутаты примут на очередном заседании гордумы.