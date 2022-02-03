Власти Рязани выбрали место для строительства поликлиники в Дашково-Песочне

Новая поликлиника в Дашково-Песочне будет располагаться недалеко от школы №75. Фото: Яндекс-карты.

Депутаты рязанской гордумы определились с местом под строительство поликлиники в Дашково-Песочне. Вопрос обсуждали в четверг, 3 февраля, на встрече депутатского корпуса и мэрии Рязани с чиновниками регионального минздрава.

По поручению губернатора области администрация Рязани предложила на выбор несколько участков. Одни варианты не подошли по размерам, другие – по месту расположения. В итоге депутаты выбрали участок площадью 1,7 га в районе Сережиной горы и улицы Песоченской. В настоящее время он представляет собой пустырь, рядом с которым разбит сквер в честь рязанских летчиков – героев Великой Отечественной войны.

Хотя, согласно кадастровой карте, земельный участок находится в зоне парков, скверов и бульваров, строительство поликлиники там возможно.

По словам первого замминистра здравоохранения области Владимира Грачева поликлиника будет четырехэтажной. В 2022 году планируется изыскать деньги на проект, строительство начнется в 2023 году.

Большинство присутствующих на встрече поддержали решение. В ближайшее время вопрос строительства рассмотрят во фракциях гордумы и на комитете по градостроительству.