Под Рязанью артиллеристы отработали на «Ноне» тактику кочующих минометов. Фото: минобороны России.
В Рязанской области прошли учения артиллеристов Западного военного округа, во время которых они отработали тактический прием «кочующих минометов», сообщает минобороны РФ.
Расчеты минометных орудий «Нона-СВК» наносили внезапный удар по бронетехнике и живой силе условного противника, а потом самоходные установки оперативно меняли позиции. Оттуда они снова производили залпы.
«Этот прием снижает вероятность вскрытия противником местоположения батареи», - говорится в сообщении ведомства.
Всего в боевой подготовке участвовали около 500 бойцов общевойсковой армии и 90 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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