Под Рязанью артиллеристы отработали на «Ноне» тактику кочующих минометов. Фото: минобороны России.

В Рязанской области прошли учения артиллеристов Западного военного округа, во время которых они отработали тактический прием «кочующих минометов», сообщает минобороны РФ.

Расчеты минометных орудий «Нона-СВК» наносили внезапный удар по бронетехнике и живой силе условного противника, а потом самоходные установки оперативно меняли позиции. Оттуда они снова производили залпы.

«Этот прием снижает вероятность вскрытия противником местоположения батареи», - говорится в сообщении ведомства.

Всего в боевой подготовке участвовали около 500 бойцов общевойсковой армии и 90 единиц вооружения, военной и специальной техники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!