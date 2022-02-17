Под Рязанью обнаружили труп 43-летнего мужчины

Вечером 16 февраля в селе Алеканово Рязанского района обнаружили труп 44-летнего мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

В настоящее время Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

Одна из предварительных причин гибели мужчины – суицид, но точно будет известно после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Двумя днями ранее на границе Сапожковского и Ухоловского районов обнаружили скелетированные останки мужчины. Тело пролежало несколько месяцев в снегу и было обглодано лисами и мышами (читать подробнее).

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