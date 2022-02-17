Трудности перехода: рязанцы осваивают акробатику, чтобы перейти под мостом на Московском шоссе.

Пешеходы жалуются на участок тротуара под путепроводом на Московском шоссе. Люди вынуждены либо идти по лужам, либо искать обходные пути, либо… «осваивать акробатические трюки». Видео выложили в паблике «Рязань | Народный Контроль».

«Мост не очищают, поэтому вода стекает прямо на тротуар. Те, кто не готов учиться этому рязанскому виду спорта [акробатике], вынуждены идти в обход...»

Участок под путепроводом на Московском шоссе – одна из многочисленных проблемных точек Рязани. После каждого серьезного дождя участок затапливает.

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