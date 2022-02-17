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Политика17 февраля 2022 8:49

Исполнять обязанности главы Рязани вместо ушедшей Юлии Рокотянской будет Лариса Максимова

Десять лет назад она уже занимала этот высокий пост
Источник:kp.ru
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Лариса Ивановна Максимова. Фото: Рязанская городска Дума.

Лариса Ивановна Максимова. Фото: Рязанская городска Дума.

В четверг, 17 февраля, стало известно, что временно исполнять обязанности главы муниципального образования город Рязань, председателя Рязанской городской Думы будет Лариса Максимова. Ее кандидатуру депутаты поддержали единогласно.

Ранее с 5 мая 2012 года по 3 октября 2013 года Лариса Ивановна уже занимала этот высокий пост.

Напомним, что действующая председатель гордумы Юлия Рокотянская попросила сложить с нее полномочия главы и прекратить депутатство.

Лариса Максимова в должности «и.о.» останется вплоть до избрания нового главы.

Как «КП-Рязань» сообщили в пресс-службе гордумы, по уставу избрание из числа депутатов нового председателя муниципального парламента должно состояться не позднее чем через шесть месяцев после сложения полномочий.

- Но думается, так долго тянуть никто не будет, - отметили наши коллеги.